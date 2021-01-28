Оперативное совещание Путина с Совбезом пройдёт 29 января

https://static.news.ru/photo/28782190-621d-11eb-8d35-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин 29 января планирует провести оперативное совещание с членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь российского лидера.

День сегодня без каких-то крупных публичных мероприятий, в середине дня у него запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, — заявил представитель Кремля.

По его словам, также в пятницу пройдёт несколько рабочих встреч непубличного характера, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, Песков рассказал, что в Кремле пока не ознакомились с репортажем из «дворца Путина» в Геленджике. Песков пояснил, что уже не раз говорилось: «дворец» не имел и не имеет отношения к главе государства. Кремль, по его словам, не следит за публикациями на эту тему. Пресс-секретарь российского лидера также сообщил, отвечая на соответствующий вопрос, что сам в том особняке никогда не бывал.

Ранее журналисты Telegram-канала Mash опубликовали видео из роскошного здания, которое, как заявил в своём фильме-расследовании оппозиционер и блогер Алексей Навальный, принадлежит президенту РФ Владимиру Путину.