«Опасный путь»: Пушков оценил силовой ответ НАТО на «невоенную агрессию»

https://static.news.ru/photo/94e97018-8e3c-11eb-abf6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на планы НАТО отвечать силой на «невоенную агрессию». По его словам, в международном праве отсутствует подобное понятие. Политик призвал Альянс подумать о возможной немедленной эскалации конфликтов из-за таких действий, а также о том, как на это ответит другая сторона.

Поэтому НАТО встаёт на крайне опасный путь стирания различий между военными и невоенными средствами проведения политики, — написал сенатор в своём Telegram-канале.

Таким образом он прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, заверившего, что блок готов использовать силу, даже если агрессия против стран-членов осуществится с использованием невоенных средств. Он подчеркнул, что потенциальный противник никогда не получит привилегии узнать, когда именно НАТО применит пятую статью Североатлантического договора о принципе коллективной обороны Альянса в случае нападения на одну из стран-членов.

Накануне глава Киберкомандования США Пол Накасоне заявил, что Россия осуществляет шпионскую деятельность в Сети, а также проводит «мощные кампании влияния» в социальных сетях. Он дал аналогичную оценку действиям Китая. Также, по его мнению, Соединённым Штатам в киберпространстве угрожают Иран и КНДР.

Ранее NEWS.ru писал, что Россию поместили в список современных вызовов, которые представляют опасность для НАТО. Соответствующее решение принял Совет Альянса на уровне глав МИД по итогам первого дня работы. Члены НАТО решили укрепить возможности сдерживания и обороны, потенциал и устойчивость организации.