«Опасаюсь провокаций»: Познер оценил вероятность войны между РФ и Украиной

Телеведущий Владимир Познер заявил, что сильно тревожится из-за новостей о скором «вторжении» России на территорию Украины. По его мнению, вероятность такого развития событий составляет 25%, пишет «Газета.Ru».

С большой тревогой отношусь к этой ситуации и сильно надеюсь, что вторжения не будет. Склонен доверять нашим лидерам, опровергающим сообщения о подобных планах, но опасаюсь провокаций. Боюсь, есть люди и с этой, и с той стороны, которые бы хотели данного столкновения. На 75% уверен, что войны не будет, но на 25% — может быть, — поделился Познер.

На минувшей неделе западные официальные лица и СМИ назвали даты вторжения России на Украину. В частности, агентство Bloomberg сообщило, что вторжение произойдёт 15 февраля. В свою очередь президент США Джо Байден «перенёс» дату и заявил, что вторжение произойдёт 16 февраля. Он уточнил, что, по данным Белого дома, российскому наступлению может предшествовать череда ракетных ударов, а также кибератаки. Подтверждений данной информации не приводится.

Ранее британская газета The Sun изменила заголовок и текст статьи о начале «вторжения» России на Украину, сообщив, что оно может произойти «в любое время». В первоначальном варианте, который доступен в кеш-архиве, временем вторжения назывался час ночи по Гринвичу (три часа ночи по местному времени) 16 января.