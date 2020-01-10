https://static.news.ru/photo/637adafa-33b9-11ea-ab74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польша, приняв резолюцию, в которой говорится, что СССР наравне с гитлеровской Германией виновен в начале Второй мировой войны, развязала невероятную пропаганду очернения советских войск. Такое мнение высказала председатель комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

Ранее нижняя палата парламента Польши (сейм) приняла резолюцию, в которой говорится, что СССР наравне с гитлеровской Германией виновен в начале Второй мировой войны. 23 августа 1939 года они заключили «позорный» пакт Молотова — Риббентропа, из-за чего пострадали Польша и другие государства Центральной и Восточной Европы.

Оголтелая фальсификация истории в преддверии великой даты — 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — продолжается, — отметила представитель ОП.

По её словам, польское правительство задело недавнее выступление президента РФ Владимира Путина, в ходе которого он назвал «сволочью и антисемитской свиньёй» посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского. Она добавила, что Общественная палата будет настаивать на том, чтобы подобные инциденты осуждались на международном уровне, сообщает РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала резолюцию сейма Польши, в которой говорится, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноват в начале Второй мировой войны.