ООН призвали положить конец водной блокаде Крыма

https://static.news.ru/photo/64a91aba-4a7c-11eb-bf62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Структурам ООН следует взяться за выполнение возложенных на них функций и положить конец водной блокаде Крыма. Об этом заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте Александр Молохов.

Он отметил, что Украина с 2014 года нарушает права жителей полуострова, устраивая различные блокады, но ООН никак на это не реагирует.

Молохов также усомнился в правдивости заявления официального представителя Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) Лиз Троссел, по словам которой у структуры нет возможности оценить ситуацию с обеспечением полуострова водой из-за отсутствия доступа.

Только в дурном сне могло привидеться, что для правозащитников отсутствует доступ на Крымский полуостров. Так и хочется сказать: «Очнитесь», — сказал он РИА Новости.

Молохов добавил, что отсутствие реакции ООН на действия Украины в отношении Крыма возмутительно и вызывает глубокое сожаление.

До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. После воссоединения полуострова с Россией подача воды по каналу ему была прекращена Киевом в одностороннем порядке. С тех пор водоснабжение Крыма осуществлялось за счёт водохранилищ естественного наполнения, но в последнее время они значительно обмелели.

Ранее NEWS.ru писал, что Киев возобновит поставки воды в Крым только после «деоккупации» полуострова. Об этом заявил вице-премьер Украины Алексей Резников. По его словам, запасов питьевой воды для мирного населения там достаточно, а «поить военные базы» Крыма Киев не намерен.