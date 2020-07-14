Онлайн-голосование используют на московских выборах в сентябре

https://static.news.ru/photo/df641d10-c5d2-11ea-8e92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут рассказал о применении технологии онлайн-голосования. По его словам, система будет применяться в Москве в Единый день голосования 13 сентября.

Дистанционно смогут проголосовать избиратели районов Бабушкинский и Марьино. В каждом из них будут выбирать двоих депутатов на довыборах в органы местного самоуправления, передаёт «Интерфакс».

Решением городской избирательной комиссии на довыборах депутатов в избирательном округе № 1 муниципального округа Бабушкинский и в округе № 1 муниципального округа Марьино в Единый день голосования, 13 сентября, будет использоваться дистанционное электронное голосование, — подчеркнул он.

Реут отметил, что избирательные участки для онлайн-голосования в этих районах образуют не позднее 20 июля, а состав участковых комиссий утвердят не позднее 23 июля.

Впервые онлайн-голосование было использовано на выборах депутатов Мосгордумы в сентябре 2019 года. Затем практику распространили на голосование по поправкам в Конституцию. Тогда дистанционно могли отдать голос жители Москвы и Нижегородской области.

Как писал NEWS.ru, в ходе голосования по поправкам в Конституцию журналист телеканала «Дождь» Павел Лобков сообщил, что ему удалось два раза отдать свой голос: один раз на избирательном участке № 141, а через час — в электронном виде. Позднее один из его голосов признали недействительным.