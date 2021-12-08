Онищенко увидел связь между нашествием клопов и неблагополучием России

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал «утраченную бдительность» одной из причин нашествия клопов на Россию. По его мнению, насекомые наводнили страну из-за снижения уровня бытовой культуры, цитирует Sobesednik.ru.

А теперь пришли клопы. Я не думаю, что на это есть климатические, скажем, причины. Я назову это утраченной бдительностью. Раньше с клопами боролись довольно ожесточённо. А сейчас выросло поколение, которое, может быть, их никогда в жизни не видело. А клопы, как и вши, относятся к кровососущим, которые возвращаются к людям, как только они утрачивают бдительность, — высказался Онищенко.

Он напомнил, что раньше в целях профилактики борьбы с клопами было принято проглаживать раскалённым утюгом всё бельё в доме, а сейчас этот навык утрачен. Онищенко уточнил, что не видит пока серьёзной угрозы от клопов. Однако, по его мнению, нашествие этих насекомых косвенным образом связано с неблагополучием России.

Связано ли нынешнее клоповое нашествие с каким-то неблагополучием или бедностью? Отчасти. Это скорее снижение уровня бытовой культуры и, в частности, антисанитария. Давайте уж называть вещи своими именами. Ну а снижение уровня культуры всегда связано со снижением уровня жизни, — резюмировал Онищенко.

Ранее в США опубликовали книгу-исследование о том, как латиноамериканские страны столкнулись с нашествием клопов. Книга «Целующий жук» повествует о том, как 300 тысяч человек из Латинской Америки рискуют умереть от заболевания, которое переносит особый вид этих насекомых.