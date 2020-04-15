Онищенко предложил выдворить из РФ китайцев-нелегалов из-за угрозы COVID-19

https://static.news.ru/photo/65bd6a94-7f0e-11ea-bc19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Граждане КНР, нелегально проживающие на территории России, представляют потенциальную угрозу дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в российских регионах, так как они не наблюдаются в медицинских учреждениях. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

Депутат напомнил, что китайский гражданин может жить в РФ ровно 3 месяца, потом он ему необходимо сделать отметку на границе, чтобы снова вернуться. Большинство китайцев занимаются торговлей на территории нашей страны.

Они не пользуются нашей медицинской помощью, потому что у них нет страховки. И сегодня наша страна вправе говорить, что именно они угрожают нам, а не мы им, — подчеркнул Онищенко в разговоре с «Парламентской газетой».

Он отметил, что в нынешней обстановке есть все основания, чтобы выдворить из страны нелегально проживающих граждан Китая.

Как писал NEWS.ru, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал о самых опасных для посещения местах во время пандемии коронавирусной инфекции.