Онищенко посоветовал Лукашенко сеять пшеницу, а не оценивать тесты на COVID

https://static.news.ru/photo/4f4e5984-815d-11ea-be19-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Бывший санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко посоветовал Александру Лукашенко давать советы колхозникам, а не оценки точности российских тест-систем на коронавирус. Так он ответил президенту Белоруссии, заявившему, что технологии из РФ дают неверные результаты.

Лукашенко я бы посоветовал вот что: сейчас весна и нужно сеять пшеницу. Пусть он едет на поля и подсказывает своим колхозникам, как нужно сеять, он в этом разбирается. А вот здесь — это не его тема, — сказал Онищенко в комментарии для РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что если бы отечественные тесты не работали, Россия бы сама сняла их с эксплуатации, не дожидаясь, когда «великий эскулап» Лукашенко подскажет это.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обрушился с критикой на российские тест-системы 17 апреля. В качестве аргумента он приводил мнение главного врача Коммунарки Дениса Проценко, который, заразившись коронавирусом, признал, что тесты эффективны только на 60%.

В России уже несколько десятков разных тестов, которые делаются у нас в стране, белорусы пользуются быстро устаревающей информацией. Тест-системы у нас есть в ассортименте, они работают, — отметил Онищенко.

18 апреля общее число проведённых в России тестирований на COVID-19 увеличилось до 1,83 млн. Также российские учёные создали тест-систему, позволяющую выявлять у людей наличие антител к инфекции.

По состоянию на 18 апреля в России зарегистрировано 36 793 случая коронавируса (+4785 за последние сутки) в 85 регионах. За весь период зафиксировано 313 летальных исходов (+40), выздоровели 3057 (+467) человек.

Больше всего инфицированных в Москве. За последние сутки здесь выявили 2649 новых случаев коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 20 754 заболевших. Ранее стало известно, что всем пациентам с ОРВИ столичные врачи будут ставить диагноз «подозрение на коронавирус»

Сейчас в Белоруссии коронавирусной инфекцией заразились 4204 человека, 40 умерли. Как писал NEWS.ru, 17 апреля коронавирус подтвердился у 419 медицинских работников соседней республики.