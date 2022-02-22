Онищенко положительно оценил решение о признании независимости ЛНР и ДНР

Председатель Землячества донбассовцев в Москве Геннадий Онищенко заявил, что сейчас в России наблюдается «болезненное», но важное возвращение к истине. Таким образом в беседе с KP.RU он прокомментировал признание РФ независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Мы наблюдаем болезненное, но очень важное возвращение к истине, которую дала тысячелетняя история русского государства. В 90-е годы пресловутая троица в Беловежской пуще подписала трагическое согласие о разделении славянских народов. Но... Историческая справедливость восторжествовала. В российское государство вернулся Крым. Я надеюсь, что теперь, с признанием Россией ДНР и ЛНР вернулся и Донбасс, правда, часть его, — заявил Онищенко.

Президент России Владимир Путин накануне попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Российский лидер решил незамедлительно признать суверенитет республик в связи с обострением ситуации на границе.



Ситуация в Донбассе обострилась 18 февраля. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили эвакуацию жителей республик на территорию России в связи с угрозой боевых действий.



Ранее крымчане поддержали признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик, заявил сенатор Сергей Цеков. По его словам, местные жители всегда понимали стремление ЛНР и ДНР к самоопределению.