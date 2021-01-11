ОНФ выявил непрофильные закупки под видом борьбы с COVID на 1,1 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/a98c3dce-5427-11eb-b72c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бюро расследований Общероссийского народного фронта выявило непрофильные закупки под видом борьбы с пандемией коронавируса на общую сумму 1,1 млрд рублей. Об этом в интервью NEWS.ru сообщил координатор проекта, член Центрального штаба ОНФ Антон Гетта. Он добавил, что Бюро расследований ОНФ ведёт постоянную работу с органами ФАС и прокуратуры, но в целях достижения результатов проводимых проверок материалов не стал озвучивать информацию до окончания следствия.

По словам Гетта, в первую волну пандемии активисты ОНФ не раз сталкивались с тем, что закупки медицинского оборудования и лекарств происходят по завышенной цене.

Но с учётом тотального дефицита, когда товара фактически нет и негде купить необходимые аппараты ИВЛ, лекарства и средства санитарной обработки, приходилось выбирать: либо экономить, либо закупать. На самые вопиющие случаи обращали внимание, но таких было немного, — пояснил он.

Координатор Бюро расследований ОНФ также заметил, что за несколько лет работы проекта ОНФ количество закупок предметов роскоши российскими чиновниками значительно снизилось. При этом, по его словам, в системе закупок работает огромное количество заказчиков, работающих по упрощённой схеме.

В основном это государственные компании или компании с госучастием и их «дочки». У них действуют свои, внутренние положения о нормировании, однако именно эти заказчики зачастую не стесняются закупать те же автомобили представительского класса, стоимость которых порой от 5 млн рублей и даже выше, — отметил Гетта.

Парламентарий рассказал, что в настоящее время на уровне правительства РФ идёт проработка вопроса об ограничительных мерах при закупках по 223-ФЗ наподобие нормирования в 44-ФЗ для чиновников. По его словам, эта мера уже доказала свою эффективность на уровне закупок госорганов.

Как ранее писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин поручил членам Общероссийского народного фронта до 30 января изучить обращения граждан, поступившие на его пресс-конференцию, и направить их в инстанции для принятия решений. Ответственным за выполнение этого поручения назначен руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.