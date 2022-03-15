Омбудсмен Москалькова обратилась в ООН для защиты прав российских пленных

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обратилась в ООН, Совет Европы и ОБСЕ для защиты прав российских военных, оказавшихся в плену на Украине. По её словам, их близких и родных шантажируют, запугивают и принуждают выходить на антивоенные митинги под угрозой расправы. Об этом 15 марта сообщается в официальном Telegram-канале омбудсмена.

Нас крайне беспокоит отношение к нашим людям. Близкие и родные сообщают, что к ним применяются массовый шантаж и запугивания, в частности, их принуждают под страхом избиения и физической расправы над военнопленными выходить на антивоенные митинги, — отметила Москалькова.

В связи с этим омбудсмен была вынуждена обратиться к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, председателю ОБСЕ Збигневу Рау, генсекретарю ОБСЕ Хельге Марии Шмид, директору БДИПЧ ОБСЕ Маттео Мекаччи, генсекретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, а также к комиссару СЕ по правам человека Дуне Миятович. Также Москалькова отметила, что находится в непрерывном контакте с Красным Крестом и Минобороны РФ.

Круглосуточно мы находимся в постоянном контакте с Минобороны России, этот вопрос исключительно в компетенции военного ведомства, и здесь очень важно, чтобы не нарушалась координация действий государственных органов и других институтов этой важной правочеловеческой темы, — подчеркнула уполномоченный по правам человека.

Москалькова заявила, что надеется на скорое возвращение российских пленных домой. По её словам, она готова участвовать в любом формате данной процедуры и обсуждать модель обмена до последнего. Омбудсмен выразила сожаление, что украинская сторона не торопится оказать взаимное рвение в данном вопросе.

Напомним, ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова отказалась обсуждать судьбу пленных и договариваться об оказании им помощи. Москалькова, в свою очередь, потребовала прекратить пытки над российскими военнопленными.