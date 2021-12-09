Ольга Кириллова стала главой Мосгоризбиркома

Председателем Московской городской избирательной комиссии избрана Ольга Кириллова. Такое решение единогласно приняли члены комиссии на заседании. До этого Кириллова возглавляла управление МВД РФ по вопросам миграции и была членом Общественной палаты Москвы, пишет ТАСС.

В заседании приняли участие 14 членов Мосгоризбиркома с правом решающего голоса. Для выборов председателя, зампредседателя и секретаря комиссии была сформирована счетная комиссия. До этого кандидатуру Кирилловой предложили в ЦИК. В новой должности она заменила своего предшественника Юрия Ермолова.

Стоит заметить, что срок полномочий предыдущего состава Мосгоризбиркома закончился 8 декабря. Новый состав избран на пять лет.

В начале ноября председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что Ермолов решил покинуть пост главы Мосгоризбиркома по личным причинам, но при этом останется членом комиссии. Тогда она добавила, что на его место ЦИК будет рекомендовать Кириллову. Памфилова отметила её принципиальность и профессионализм и назвала лучшей кандидатурой на данную должность.