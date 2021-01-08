Олег Дерипаска: повезёт ли ему в политике больше, чем Прохорову

Сообщение о готовности, дескать, Олега Дерипаски баллотироваться на выборах в парламент и даже создать некую первую реальную партию, которая лоббировала бы интересы крупного капитала, при первом рассмотрении удивляет. Действительно, наши олигархи обычно предпочитают играть роли кукловодов, продвигая «своих» депутатов и даже министров, оставаясь за занавесом большой политики. Как говорится, не царское это дело — париться на Охотном Ряду, лихорадочно нажимая кнопки для голосования.

Притом что из крупных бизнес-воротил сыграть в политические шахматы пробовал, как мы все помним, только Михаил Прохоров. Он даже баллотировался в президенты и занял третье место. И вслед за генералом Лебедем осознал, что в такой гонке призёров не бывает: все, кроме победителя, проигравшие. Обещание побороться за место мэра столицы Прохоров не сдержал, и основанная им партия «Гражданская платформа» не воспарила к высотам власти, несмотря на присутствие в её рядах Аллы Пугачёвой. Как утверждают, неплохо материально простимулированной.

Зачем депутатский мандат Олегу Дерипаске — вопрос, конечно, интересный. Изначально можно решить, что его предполагаемый демарш вписывается в процесс возвращения на первый план клана Ельцина, к которому исторически и родственно и принадлежит олигарх первой волны. Недаром же утверждают, что Валентин Юмашев, часто бывающий за океаном по медицинским показаниям, в последние свои приезды в Штаты пытался помочь попавшему под американские санкции бывшему мужу своей дочери Полины и отцу своих внуков. А так называемая Семья в последние месяцы явно активизировалась.

Олег Дерипаска Сергей Булкин/NEWS.ru

Причём активность эту многие наблюдатели склонны объяснять желанием видных лидеров 90-х не остаться в стороне от возможных политических трансформаций. И конвертировать свой возможный вклад в сохранение стабильности и в примирение олигархов двух десятилетий в дополнительные политические и материальные активы. И в данном контексте занятие в парламенте Дерипаской важного поста, например вице-спикера, стало бы немалым подспорьем в такой большой игре.

С другой стороны, Дерипаска подвергся американским гонениями за излишнюю, как это ни парадоксально, аффилированность к действующей власти и лично президенту Путину. По нынешним временам это вроде особого отличия, свидетельствующего-де о патриотическом настрое «жертвы заокеанских репрессий», у которой фактически отжимают крупнейшие предприятия и замораживают её заграничные активы. А потому политика для Дерипаски, который, по некоторым оценкам, потерял за последнее десятилетие большую часть своего состояния, может стать новым вызовом, позволяющим раскрыться его неизвестным доныне дарованиям. Да за западные гонения Олег Владимирович может надеяться на существенную поддержку первых лиц государства и на существенные субсидии предприятиям.

Впрочем, не исключено, что в понимании команды Дерипаски его уход в политику будет означать, что он де-факто и де-юре уходит от управления своими активами, которое окончательно перейдёт в трасты, а значит, пропадут и формальные основания для заокеанских санкций. Ведь американские гонители постоянно настаивают на уходе Дерипаски из того же ГАЗа.

Но, с другой стороны, став депутатом, экс-олигарх ещё больше приблизится к действующей власти. Впрочем, лучший вариант для крупного бизнесмена, как бы связывающего две эпохи, действительно заняться созданием реальной партии с чёткой программной идеологией. Этого так не хватает нашей политике.