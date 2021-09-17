Около 50 тыс. москвичей переголосовали онлайн на выборах в Госдуму

Москвичи в первый день выборов в Госдуму изменили своё решение 50 тыс. раз в онлайн-голосовании. Чаще переголосование происходило в партийных бюллетенях. Об этом рассказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов, передаёт РИА Новости.

Пока мы видим 50 тысяч переголосований (в онлайн-формате), люди в основном переголосовывают по партийным бюллетеням. А по бюллетеням одномандатников переголосований почти нет, — сказал Венедиктов.

Он также рассказал, что вчера Московская городская избирательная комиссия аннулировала результаты на восьми участковых избирательных комиссиях, на их восьми переносных ящиках, которые использовали для надомного голосования. Венедиктов уточнил, что результаты стационарных ящиков ещё ни разу не браковали.

Ранее стало известно, что более 1,3 млн избирателей проголосовали онлайн в Москве. К 08:00 по федеральному избирательному округу было получено 1 328 358 голосов.