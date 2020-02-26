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Учреждение «Дня крымского сопротивления российской оккупации» показало, что Киев считает три миллиона жителей Крыма оккупантами родной земли, заявила депутат Государственной думы, экс-прокурор республики Наталья Поклонская.

По мнению политика, Крым стал «маниакальной идеей» для украинских властей, которые решили встроить сопротивление «российской оккупации» в национальное самосознание.

Власть [в Киеве] случайно не придумала способ нашего уничтожения? <...> Я, например, оккупировала Крым, когда мне было 8 лет. Моя дочь родилась и сразу оккупировала Крым. И каждый крымчанин тоже занимается оккупацией полуострова по сей день. Уже рождаемся оккупантами, — пошутила Поклонская в своём Telegram-канале.

Депутат добавила, национальное идеей Украины должно стать восстановление национальной идентичности и восстановление мира в стране. Она раскритиковала тех, кто не признаёт украинскую нацию, и назвала себя «русской украинкой».

Как писал NEWS.ru, президент Владимир Зеленский признал невозможность возвращения полуострова «завтра», но отметил, что мира на Украине не будет до восстановления страны в границах 2013 года — с Донбассом и Крымом. Он предложил отмечать «День сопротивления оккупации» каждое 26 февраля.