«Оглянитесь на хозяев»: Памфилова дала совет критикам российских выборов

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова посоветовала критикам системы видеонаблюдения, которую ЦИК использовала на прошедших выборах, обратить внимание на то, как организован этот процесс в странах Запада. По её словам, критики часто приводят в пример выборы в европейских государствах. Об этом пишет РИА Новости.

В пример Памфилова привела выборы в Канаде. Там съёмки фото и видео на участках запрещены и караются штрафом в размере $5 тысяч. Даже аккредитованным СМИ разрешается снимать только с позволения руководителя участка «через дверной проём».

Оглянитесь на своих хозяев и тех, кому вы служите, посмотрите внимательно, что там творится, прежде чем нам лыко в строку давать, никаких брёвен не видят, только всё наши соринки вытаскивают. Ну ничего, мы с ними справимся, — высказалась глава ЦИК.

Ранее сообщалось, что в Центризбиркоме не рассчитывали, что данные дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве потребуют перепроверки. В ходе пилотного проекта ДЭГ, который проводился в столице и ещё в шести регионах, разработчикам федеральной платформы не поступало замечаний.