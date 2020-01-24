https://static.news.ru/photo/05bb90ba-3eb0-11ea-b0cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Government/Global Look Press

Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев может получить офис в Доме приёмов правительства на Воздвиженке.

Предполагается, что кабинет в «доме с ракушками» может стать основным рабочим местом Медведева. Также уточняется, что есть и другие варианты размещения бывшего премьера.

Представитель Кремля Дмитрий Песков никак не прокомментировал эту информацию, уточняет РБК.

Как ранее писал NEWS.ru, после отставки с поста премьер-министра России Дмитрий Медведев отписался от аккаунта правительства в социальной сети Instagram.