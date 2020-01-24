Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев может получить офис в Доме приёмов правительства на Воздвиженке.
Предполагается, что кабинет в «доме с ракушками» может стать основным рабочим местом Медведева. Также уточняется, что есть и другие варианты размещения бывшего премьера.
Представитель Кремля Дмитрий Песков никак не прокомментировал эту информацию, уточняет РБК.
Как ранее писал NEWS.ru, после отставки с поста премьер-министра России Дмитрий Медведев отписался от аккаунта правительства в социальной сети Instagram.
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