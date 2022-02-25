ОЭСР свернула переговоры о вступлении России в клуб развитых экономик

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Организация экономического сотрудничества и развития окончательно свернула процедуру переговоров о вступлении России в клуб развитых мировых экономик. Причина — военная спецоперация на территории Украины.

ОЭСР уже приостанавливала переговорный процесс о вступлении России в 2014 году по просьбе Украины. Сейчас же этот процесс прекращён окончательно, говорится в заявлении организации.

Осуждая масштабную агрессию России против Украины в самых решительных выражениях, совет ОЭСР принял ряд решений. Во-первых, совет официально прекращает процесс присоединения России, который был приостановлен в 2014 году, — говорится в документе.

Руководство организации также уведомило о закрытии офиса в Москве и отзыве всех приглашений России.

ОЭСР по-прежнему солидарна с украинским народом. Совет принял решение усилить поддержку ОЭСР демократически избранному правительству Украины, — сказано в сообщении.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел стран ЕС включили в список санкций президента России Владимира Путина и главу МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом Боррель заявил на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД ЕС.