Одной из главных тем разговора Путина и Макрона стала атомная безопасность

По окончании переговоров между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном Кремль предоставил отчёт о прошедшей беседе. В повестку телефонного разговора, посвящённого обстановке на Украине, вошли такие темы, как безопасность атомных электростанций, эвакуация гражданских из мест боестолкновений и ход переговоров с украинской делегацией.

В связи с выраженной Эммануэлем Макроном обеспокоенностью по поводу обеспечения безопасности атомных электростанций на территории Украины Владимир Путин подробно проинформировал об устроенной украинскими радикалами провокации в районе Запорожской АЭС, — гласит текст документа.

Путин проинформировал французского коллегу о том, что АЭС находится под охраной российских войск, работающих вместе с украинским подразделением охраны и персоналом. Похожая ситуация была отмечена и на Чернобыльской АЭС. Было подчёркнуто, что принимаются все меры по защите станций во избежание провокаций со стороны украинских неонацистов или террористов.

В ответ на это Макрон предложил провести в чернобыльском районе трёхстороннюю встречу между Россией и Украиной с участием Международного агентства по атомной энергии. Президент России идею не отверг, но предложил либо организовать видеоконференцию, либо встретиться в третьей стране.

Главы государств также обсудили эвакуацию мирного населения, функционирование гуманитарных коридоров и соблюдение «режима тишины». Российская сторона обратила внимание на использование украинскими силами перемирия в целях наращивания сил, а также на игнорирование желаний мирного населения. Путин предложил Макрону воздействовать на властей Киева и заставить тех соблюдать международное право.

В конце диалога российский президент рассказал о переговорах с украинской делегацией и выразил готовность решать конфликт путём дипломатии в случае выполнения требований РФ.

Президенты условились поддерживать контакты.

Французские СМИ сообщили, что разговор глав государств длился 1 час 45 минут. Эта беседа стала четвёртой за последние 10 дней и 14-й с декабря 2021 года.