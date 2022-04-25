Одной акцией не ограничатся: Миронов о попытке покушения на Соловьёва

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в разговоре с NEWS.ru предложил распространить программу защиты свидетелей на журналистов и других активистов, против которых может быть направлена какая-либо провокация со стороны украинских властей. Ранее Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что сотрудники СБУ планировали взорвать машину Владимира Соловьёва, для чего изготовили самодельную бомбу. Миронов считает, что террористы не ограничатся одной акцией, подобные провокации и покушения на россиян будут продолжены.

К сожалению, подтверждаются самые худшие опасения по поводу агрессивных намерений киевского режима и его спецслужб. После угроз, задержаний, похищений и убийств украинских журналистов, не согласных с политикой Киева, они перешли к планированию нападений на их российских коллег. Более того, в ряде случаев эти атаки доведены до трагического завершения, как недавно в Херсоне, где был убит пророссийский активист и блогер Валерий Кулешов, — рассказал политик.

Миронов призвал ликвидировать неонацизм на украинской территории, так как только это поможет предотвратить покушения на россиян в будущем.

Боюсь, есть все основания полагать, что одной этой террористической акцией они не ограничатся. Очевидно, их целью может быть довольно широкий круг людей как в России, так и на Донбассе, а также на освобожденных территориях. Наиболее эффективный способ обеспечить им защиту — ликвидировать неонацизм как явление на территории Украины и предать суду всех, кто причастен к таким преступлениям. Это одна из главных причин, по которой спецоперация Вооружённых сил России должна быть доведена до конца, причем на всей территории Украины, — подчеркнул спикер.

Депутат напомнил о существовании «программы защиты свидетелей», которую можно распространить на телеведущих и других журналистов, против которых настроена украинская администрация.

А вот пока эта задача не решена — я считаю, будет правильным распространить «программу защиты свидетелей» на наших ведущих бойцов информационного фронта, в отношении которых есть информация о готовящихся нападениях. Нужно дать им хорошую охрану. Причём не только сотрудникам государственных СМИ, таким как Владимир Соловьёв, но и независимым активистам и лидерам общественного мнения. Знаю, что в Крыму власти уже пошли на то, чтобы защитить нескольких популярных российских блогеров. Вот в таком ключе и надо действовать, пока мы не ликвидируем и не пересажаем всех неонацистов и террористов, — подытожил Миронов.

О задержании подозреваемых в подготовке покушения на тележурналиста стало известно днём 25 апреля на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры со слов президента России Владимира Путина.

В организации преступления Соловьёв обвинил президента Украины Владимира Зеленского, который, по словам телеведущего, «угрожал ему напрямую». Тележурналист апеллировал к своему еврейскому происхождению, предположив, что причина заказного убийства кроется неприязни на национальной почве.