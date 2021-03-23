Один из высылаемых из Болгарии российских дипломатов заразился COVID-19

https://static.news.ru/photo/6169a3a4-8c7d-11eb-8b8d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два сотрудника российского посольства в Софии объявлены персонами нон грата. Дипломаты должны будут покинуть Болгарию в течение 72 часов. При этом один из российских дипломатов заразился коронавирусом, поэтому он покинет страну после выздоровления. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ.

Он сделает это сразу после выздоровления и получения отрицательных ПЦР-тестов. Болгарская сторона, которой были представлены необходимые медицинские документы, подтвердила своё согласие на этот вынужденный шаг. Второй дипломат покинет Болгарию в срок, указанный в ноте, то есть в течение 72 часов, — сообщили в диппредставительстве.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Болгария намерена выслать из страны двоих российских дипломатов. Такие меры вызваны разразившимся шпионским скандалом, рассказало национальное телевидение BTV. Генпрокуратура страны начала досудебное производство в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу Кремля. По словам заместителя министра иностранных дел РФ Александра Грушко, если российских дипломатов вышлют из Софии, то Москва примет ответные меры.

Как отметила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, демарш такого рода Болгария предпринимает пятый раз за последние 1,5 года и вновь не предъявила доказательств.

19 марта болгарская прокуратура сообщила о том, что шесть сотрудников Министерства обороны Болгарии и военной разведки задержаны по подозрению в шпионаже в пользу РФ. 22 марта Окружной военный суд удовлетворил требование прокуроров и оставил под арестом пятерых из шести подозреваемых.