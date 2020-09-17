Один из богатейших сенаторов Лисовский уйдёт из Совета Федерации

https://static.news.ru/photo/5a87a87c-f922-11ea-a986-fa163e074e61_660.jpg Фото: council.gov.ru

Член генсовета «Единой России» Сергей Лисовский уйдёт из Совета Федерации. Ранее он снялся с выборов в Курганскую облдуму.

Лисовский не участвовал в выборах. Соответственно, в силу закона он не может быть делегирован от Курганской области. Следовательно, он уходит (из Совфеда. — NEWS.ru), — заявил РИА Новости замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов.

Лисовский считается одним из самых богатых сенаторов России. Его доход за 2019 год составил 5,48 миллиона рублей, согласно данным декларации. В его пользовании находится квартира площадью 154,50 квадратных метра, гараж и нежилое помещение. Кроме того, он владеет автомобилем Mercedes-Benz V 250 D 4. В 2017 году, согласно декларации, сенатор заработал 71,42 миллиона рублей.

Как писал NEWS.ru, ранее в СМИ имя Лисовского упоминалось в качестве одного из вероятных фигурантов дела Листьева. Журналист Алексей Пивоваров в своём документальном фильме об убитом ведущем телепрограммы «Взгляд» также подчёркивал, что сенатор отказывается от комментариев относительно расследований убийства знаменитого телеведущего.

После выхода картины на YouTube-канале «Редакция» автор материала Пивоваров вместе со своими коллегами Родионом Чепелем и Ксенией Собчак обратился в Следственный комитет России и Генпрокуратуру с просьбой возобновить расследование.