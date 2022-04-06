«Одарённый человек и истинный патриот»: Матвиенко простилась с Жириновским
Ксения Голуб
Ксения Голуб
15:40, 06 апреля 2022
Владимир ЖириновскийФото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press
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Соболезнования в связи с кончиной Владимира Жириновского направила в Госдуму председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В тексте некролога, опубликованного в Telegram-канале СФ, она назвала лидера ЛДПР талантливым и одарённым человеком, который многое сделал для сохранения Русского мира.
Ушёл из жизни талантливый и одарённый человек, яркий, сильный, авторитетный политик и государственный деятель. Владимир Вольфович обладал уникальными лидерскими качествами, острым умом и широчайшей эрудицией, всегда стратегически мыслил, последовательно отстаивал свои убеждения, — говорится в тексте.
Как отметила Матвиенко, Жириновскому удалось сделать многое для созидания современного общества, «защиты национальных интересов, становления российского парламентаризма, сохранения Русского мира, его культуры и традиций».
Коллеги, соратники, избиратели и все, кто знал Владимира Вольфовича, ценили его как истинного патриота, стремившегося приносить максимальную пользу Родине. Имя Владимира Вольфовича навсегда останется в политической истории нашего Отечества, — подчеркнула Матвиенко.
Президент России Владимир Путин также выразил соболезнования в связи с кончиной Жириновского. Он заявил, что лидер ЛДПР многое сделал для становления парламентаризма, отечественного законодательства и всегда отстаивал патриотическую позицию.