«Одарённый человек и истинный патриот»: Матвиенко простилась с Жириновским

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Люксембург высылает одного российского дипломата РФ, об этом заявили в МИД страны, передаёт издание Bloomberg. Москва уже заявила о готовности принять ответные меры в отношении Люксембурга.

Министр иностранных и европейских дел Жан Ассельборн заявил, что Люксембург решил сегодня объявить персоной нон грата одного российского дипломата посольства РФ в Люксембурге, чья деятельность противоречит интересам безопасности страны, —...