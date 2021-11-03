«Очередная химера»: Захарова оценила саммит Байдена о демократии

Коллективный Запад, организуя «саммит демократий», хочет показать, что у него есть некая объединительная повестка. Однако для неё одной теории мало, получается химера, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

О проведении президентом США Джо Байденом 9-10 декабря виртуального саммита с некоторыми мировыми лидерами по вопросам демократии в августе рассказал Белый дом.

Этот саммит за демократию — это очередная химера, которая должна показать, что коллективный Запад имеет некую конструктивную объединительную повестку. Объединительная повестка должна иметь конкретные примеры на практике, а не просто теоретические измышления, которые потом заканчиваются очередными скандалами, — пояснила дипломат.

Она добавила, что США по-прежнему демонстрируют себя лидером в мире, хотя у них за спиной бездарные провалы в Ираке, Ливии, Афганистане. Объединяться вокруг какой-нибудь военной операции теперь «как-то не с руки», поэтому придуман так называемый «саммит демократий».

Идеология западного мира заключается в создании блоков, которые бы находились в постоянном противостоянии кому-нибудь. При этом Россия предлагает миру взаимодействие на равноправной основе для того, чтобы противодействовать угрозам, подчеркнула Захарова.

Ранее стало известно, что США пытаются продемонстрировать «массовость» своего движения, приглашая страны на «саммит демократий». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, саммит нацелен на то, чтобы разделить людей и страны на демократические и недемократические. По словам Лаврова, России и Китая на сегодняшний день нет в списках приглашённых.