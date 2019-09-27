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Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы президента Дональда Трампа и главы российского МИДа Сергея Лаврова двухгодичной давности. В ходе разговора Трамп заявил, что не беспокоится по поводу вмешательства России в выборы 2016 году, так как США то же самое делали в других странах.

Разговор, о котором идёт речь, состоялся между Трампом, Лавровым и на тот момент послом РФ в США Сергеем Кисляком. Сотрудники администрации президента обеспокоились тем, что Трамп мог своими высказываниями якобы...