Оценены шансы мирного соседства Украины с ЛНР и ДНР

После признания независимости Донецкой и Луганской народных республик Россией они смогут сосуществовать на границе с Украиной и без мирного договора, как это делали РФ с Японией после Второй мировой войны, считает политолог Владимир Корнилов. Он заявил, что у ЛНР и ДНР есть чётко установленные границы, пишет ИА SM-News.

ДНР и ЛНР четко определили для себя границы. В своих Конституциях записано, что это административные границы Донецкой и Луганской областей. В законодательстве Украины тоже определены границы бывших Донецкой и Луганской областей. Соответственно, других границ, по большому счету, нет. Другое дело, что теперь предстоит долгий период, может быть, на это потребуются годы и десятилетия, на то, чтобы установить эти границы, — заверил Корнилов.

Путин накануне попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Российский лидер решил незамедлительно признать суверенитет республик в связи с обострением ситуации на границе.

Обстановка в Донбассе обострилась 18 февраля. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили эвакуацию жителей республик на территорию России в связи с угрозой боевых действий.

Ранее крымчане поддержали признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик, заявил сенатор Сергей Цеков. По его словам, местные жители всегда понимали стремление ЛНР и ДНР к самоопределению.