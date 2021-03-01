Обязанность граждан эвакуироваться из зоны ЧС закрепят законодательно

https://static.news.ru/photo/ffa8befe-7a8c-11eb-8b34-96000091f725_660.jpg Фото: Андрей Огородник/ТАСС

Законопроект, закрепляющий обязанность граждан эвакуироваться с территории после объявления там угрозы возникновения чрезвычайной ситуации или режима ЧС, внесён в Госдуму правительством РФ.

Законопроектом предусматривается введение обязанности для граждан РФ эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий, — говорится в документе, размещённом в электронной базе данных.

При этом в законопроекте предлагается установить обязанность федеральных органов исполнительной власти по обеспечению постоянного доступа МЧС к информационным системам в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) «на безвозмездной основе в целях своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации». Организации и чиновники должны предоставлять эти данные оперативно.

Ранее сообщалось, что суммы штрафов за нарушение правил пожарной безопасности в российских лесах могут вырасти в десять раз. Законопроект, предусматривающий ужесточение наказаний, рассмотрят депутаты Госдумы. Его одобрили в правительстве.

Сейчас административные взыскания за природные пожары составляют 3–4 тысячи рублей для граждан, 10–50 тысяч для должностных лиц и от 50 тысяч до 1 млн рублей для юридических. Наказание для физических лиц предлагается увеличить в десять раз, для других категорий — вдвое.

Впрочем, в других парламентских партиях к инициативе отнеслись скептически. В ЛДПР и «Справедливой России» заявили, что штрафы должны быть соразмерны с доходами граждан. В КПРФ и вовсе усомнились, что принятие законопроекта снизит число пожаров, писал NEWS.ru.