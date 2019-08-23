https://static.news.ru/photo/ef065024-c580-11e9-8a20-fa163e074e61_660.jpg Пол Уилан Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Обвиняемый в шпионаже американец Пол Уилан просит об операции. Об этом News.ru сообщил его адвокат Владимир Жеребенков.

У него паховая грыжа, он болеет. Мы подали ходатайство об обследовании. Он хочет решить этот вопрос, хочет, чтобы ему сделали операцию, — заявил он.

Адвокат добавил, что пока неизвестно, в каком медучреждении могла бы пройти операция.

Пол Уилан был задержан в конце 2018 года. Как заявила ФСБ, задержали его при проведении «шпионской акции». Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Подробности дела не раскрываются из-за секретности.

Ранее News.ru писал о том, что посольство США направило МИД РФ ноту протеста по ситуации вокруг Уилана.