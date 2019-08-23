https://static.news.ru/photo/d3c81b7c-c57f-11e9-9a7c-fa163e074e61_660.jpg Пол Уилан Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Обвиняемый в шпионаже американец Пол Уилан пожаловался в суде на плохое отношение к нему охраны СИЗО. Об этом News.ru сообщил его адвокат Владимир Жеребенков.

Он переезжал из одной камеры в другую, и его охранники заставили самого переносить свои вещи. А он больной человек, у него паховая грыжа. Он считает это бесчеловечным отношением. На избиение он не жаловался, — сказал он.

23 августа Лефортовский суд рассматривает ходатайство следователей о продлении ареста Уилана.

Пол Уилан был задержан в конце 2018 года. Как заявила ФСБ, задержали его при проведении «шпионской акции». Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Подробности дела не раскрываются из-за секретности.

Ранее News.ru писал о том, что защита ожидает в сентябре завершение расследования дела Пола Уилана.