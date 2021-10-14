Общественный совет при Минприроды обновил руководство

На заседании Общественного совета (ОС) при Министерстве природных ресурсов и экологии России было избрано руководство совета. Новым председателем стал руководитель общественного экологического движения «Альянс зелёных» Александр Закондырин, который исполнял обязанности председателя с августа. Он заявил, что общественная деятельность ему близка, сообщает «ФедералПресс».

У нас в совете налажена системная работа, накоплен большой и экспертный, и профессиональный потенциал. У нас есть много хороших идей. Возможно, не все пока удалось реализовать, но я думаю, что совместными усилиями нам это удастся сделать, — сказал Закондырин.

Обновился состав совета и на других должностях. Заместителем председателя стал глава медиахолдинга «ФедералПресс» и акционер «Ведомостей» Иван Ерёмин. Вторым заместителем — Руслан Губайдуллин. Остались заместителями глава комиссии Общественной палаты по экологии и защите окружающей среды Альбина Дударева и председатель комитета Торгово-промышленной палаты по природопользованию и экологии Сергей Алексеев.

Объективно надо сказать, что хоть и Общественный совет Минприроды вошёл в десятку лучших, давайте будем откровенны: постоянной, качественной, системной работы не получается. <...> Мы все можем изменить ситуацию, потому что подчас уровень компетенций членов ОС может быть выше, чем у некоторых работников ведомств. Давайте сами поймём, что мы делаем не так, в чём проблемы, — оценила перспективы глава комиссии Общественной палаты РФ по экологии и окружающей среде Елена Шаройкина.

Ранее политолог Константин Калачёв заявил, что смена губернаторов вызвана грядущими президентскими выборами в России. Он считает, что система власти начала меняться к 2024 году.