Общественная палата распознала около 7 тысяч фейков в первый день выборов

В Общественной палате России в первый день голосования зафиксировали около семи тысяч фейковых сообщений о выборах в Госдуму. Их опровергли сразу же. Об этом рассказал руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием Координационного совета при ОП по контролю за голосованием Александр Малькевич. Его слова приводит ТАСС.

Малькевич сообщил, что до этого пять тысяч ложных сообщений о выборах были выявлены с января по сентябрь.

А дальше начался форменный кошмар. За вчерашний день суммарно нами было идентифицировано почти семь тысяч фейковых сообщений. За один день, — рассказал он.

Волонтёрам и журналистам удалось сбить поток фейков к утру субботы.

Председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев оценил уровень подготовки к выборам как высокий. По его словам, возникающие проблемы на участках быстро решаются.

Ранее ЦИК сообщила, что явка в первый день по всей России составила 16,85% от зарегистрированного числа избирателей. Эти данные не учитывают число людей, отдавших голос дистанционно.