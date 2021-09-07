Общественная палата отчиталась о числе обученных наблюдателей на выборы
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
05:12, 08 сентября 2021
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Общественная палата подготовила 250 тысяч человек в качестве наблюдателей за думскими выборами. Об этом сообщила секретарь ОП Лидия Михеева, пишут «Известия».
Координационный совет по общественному контролю за голосованием при ОП РФ, работая в Москве и регионах, провел обучение около 250 тысяч человек. Мы надеемся, что все эти люди будут присутствовать на участках, — сказала Михеева.
Секретарь ведомства добавила, что на данный момент сложно назвать точное количество наблюдателей, которые будут контролировать избирательный процесс и быть на участках.
ОП обучает всех желающих процедурам общественного наблюдения, — добавила Михеева.
Ранее тренинг о методах фальсификации выборов в Государственную думу прошёл в подмосковном Королёве. Мероприятие записали на диктофон и опубликовали журналисты «Новой газеты», после чего ЦИК начала оперативную проверку.