Общественная палата отчиталась о числе обученных наблюдателей на выборы

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Бывший посол США в России Майкл Макфол назвал пугающим фактом глобальность и модернизацию РФ в аспектах вооружения. По его словам, некоторые из систем вооружения не охватываются договором СНВ-3, но этот аспект российской мощи «нельзя недооценивать», пишет РИА Новости.

Своё заявление Макфол сделал в ходе виртуального мероприятия, посвящённого отношениям между Россией, США и Китаем. Дипломат не сомневается, что Россия опережает Штаты во многих отношениях и вкладывает в модернизацию оружия...