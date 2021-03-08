«Обрушение декораций»: Захарова прокомментировала интервью Меган и Гарри

https://static.news.ru/photo/b0e71124-8047-11eb-8575-96000091f725_660.jpg Фото: CBS/Global Look Press

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала интервью герцогини Сассекской Меган Маркл и принца Гарри американской журналистке Опре Уинфри. Она назвала откровения супругов «обрушением декораций».

Знаете, многое встало на свои места в понимании того, что такое демократия со спецификой британской монархии, — написала она в Facebook.

По её словам, из интервью следует, что даже представители британской элиты не чувствуют себя в безопасности, если «неугодны правящей верхушке».

Британский истеблишмент находится в сговоре с прессой, а пресса манипулирует общественным мнением, формируя соответствующее восприятие, которое может в принципе не совпадать с реальностью, даже противоречить, — добавила она.

Захарова уверена, что британские медиа «с подачи власть имущих» могут «извратить с точностью до наоборот» любую тему. По её мнению, это произошло с отравлением конфликтовавшего с ФСБ россиянина Александра Литвиненко, олигархом Борисом Березовским, отравлением в Лондоне бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, а также с сирийской организацией «Белые каски».

Меган Маркл во время беседы с американской телеведущей Уинфри намекнула на расистские взгляды в королевской семье Лондона. По её словам, часть представителей династии на фоне первой беременности герцогини Сассекской беспокоились по поводу цвета кожи малыша.

Она отметила, что подобные вопросы повергли её в шок. Кроме того, в столице государства ей обещали, что ребёнок не получит личную охрану, так как «не хотели, чтобы он становился принцем, и планировали нарушить протокол». Женщина добавила, что после рождения Арчи «при дворе» обсуждали, «насколько тёмным окажется» цвет его кожи. При этом экс-герцогиня Сассекская не ответила на вопрос о том, кто именно из членов королевской семьи инициировал подобные разговоры, чтобы не «нанести слишком большой урон семье», писал NEWS.ru.