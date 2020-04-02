Обращение Путина к народу в связи с коронавирусом началось

https://static.news.ru/photo/6a099ffe-74ec-11ea-b332-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новое обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции началось.

Трансляцию послания главы государства можно посмотреть на официальном YouTube-канале телеканала «360».

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выступит с новым обращением к гражданам после 16:00 по московскому времени.

По его словам, глава государства продолжает работать в Ново-Огарёво. В рабочем графике запланировано ещё одно обращение, которое будет записано во второй половине дня.