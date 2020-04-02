Обращение Путина к народу в связи с коронавирусом началось

Новое обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции началось.
Трансляцию послания главы государства можно посмотреть на официальном YouTube-канале телеканала «360».
Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выступит с новым обращением к гражданам после 16:00 по московскому времени.
По его словам, глава государства продолжает работать в Ново-Огарёво. В рабочем графике запланировано ещё одно обращение, которое будет записано во второй половине дня.
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