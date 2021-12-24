Обработка репортёров ионами серебра на встрече с Путиным влетела в копеечку

Пресс-конференция Владимира Путина в этому году прошла в живом формате, и организаторам пришлось серьёзно подготовиться, чтобы это было в первую очередь безопасное мероприятие. Как выяснило издание Daily Storm, аренда дезинфицирующих рамок DEZ GATE, через которые пришлось пройти каждому посетителю пресс-конференции, обошлась в 1,4 млн рублей. При проходе через эти рамки человека обдавали специальным средством с ионами серебра.

Дезинфицирующее средство наносится методом «холодного тумана», а распыление происходит при помощи парогенератора. Помимо необычной рамки журналистам предложили маски с теми же ионами серебра. Снимком такого средства защиты поделила Ксения Собчак в своём Telegram.

Всего было арендовано шесть кабин, каждая из которых обошлась в 116 тысяч рублей. Ещё около 200 тысяч рублей было потрачено на остальные средства защиты. Соответствующий контракт был опубликован на сайте госзакупок.

Ранее консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева разглядела тайный смысл в галстуке президента России Владимира Путина на пресс-конференции, которую он провёл 23 декабря. Глава государства выбрал фиолетовый галстук, что несло посыл: «перед журналистами власть».