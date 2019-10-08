Министерство экономического развития РФ вместе с проектом федерального бюджета передало на рассмотрение депутатам свой прогноз социально-экономического развития РФ на ближайшие годы, из которого следует, что Россия продолжит вымирать, а поддержание численности населения будет осуществляться за счёт роста количества мигрантов.

Мероприятия по сокращению уровня смертности, прежде всего населения трудоспособного возраста, будут способствовать снижению возрастных коэффициентов смертности, что тем не менее не сможет компенсировать тенденции в рождаемости и приведёт к сохранению естественной убыли населения до 2023 г., — полагают в ведомстве.

Министерство предсказывает, что до тех пор убыль населения будет покрываться за счёт роста мигрантов, но даже после 2024 года рост числа жителей России можно будет обеспечить лишь за счёт совокупности повышения рождаемости и привлечения иностранных граждан.

Как показала практика, Минэкономразвития сделало хороший прогноз. Не в том смысле, что он сулит что-то хорошее, а в том, что он быстро подтвердился. Сегодня же завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова рассказала, что миграционный прирост за первое полугодие 2019 года составил почти 154 тысячи человек, что не только вдвое больше показателя за аналогичный период прошлого года, но и вообще является рекордом за последнее десятилетие. Причём ожидается, что в оставшиеся до конца года месяцы тенденция сохранится. Прибывают к нам в основном граждане из Узбекистана, Таджикистана, Украины и Армении.

Что можно сказать по этому поводу? У нас есть много людей, которые считают Россию недостаточно европейской страной и желают большей её интеграции в западный мир, полагая, что со Старым светом у нас больше общего, чем с Востоком. Что же, похоже, с годами этого общего будет становиться только больше: разговоры о потере идентичности маленьких городков Германии или Бельгии идут давно, посмотрим, как переживёт смену этнического состава населения средняя полоса России.

Сергей Булкин/News.ru

На самом деле, вопрос не праздный. Хотя мы говорим пусть и о близком, но будущем, вопрос засилья мигрантов беспокоит россиян уже сейчас. Как следует из опроса Левада-центра, проведённого в сентябре, количество людей, которых беспокоит приток в страну трудовых мигрантов за год выросло с 10 до 18%. И чем больше будет приезжих, тем сильнее будет это беспокойство, а чем сильнее беспокойство, тем вероятнее возникновение межнациональных конфликтов.

Понятно, что сейчас руководству страны приходится разгребать проблемы, доставшиеся в наследство от девяностых. «Демографическая яма» взялась не из ниоткуда, она — следствие понятных и тяжёлых обстоятельств конца прошлого века. Однако нельзя подаваться на соблазн решить задачу по увеличению числа жителей страны банальной раздачей паспортов гражданам союзных стран и открытием границ для всех, кто хочет подзаработать. Это всё равно, что построить микрорайон на свалке токсичных отходов и отчитаться о строительстве о новых квадратных метрах введённого в эксплуатацию жилья. В краткосрочной перспективе это может сработать, но уже даже в среднесрочной даёт проблем ещё больше, и решать их будет сложнее.

Конечно, Россия многонациональная и многоконфессиональная страна, однако нормальное сосуществование разных народов поддерживается, в первую очередь, хорошим светским образованием, которое стирает границы между людьми. Но стоит ли рассчитывать на то, что волна миграции принесёт нам на заработки людей светских? Куда вероятнее, что Россия пополнится людьми, которых легко склонить к радикализму, особенно на фоне не самых приятных условий жизни трудового мигранта.

Мигранты экономике нужны, с этим никто не спорит, но мы уже пять лет терпим санкции и контрсанкции, привыкли не впадать в панику при скачках курса доллара, освоили курорты Краснодарского края. Может быть, справимся и с «демографической ямой», не подвергая русских людей дополнительному стрессу?