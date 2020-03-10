https://static.news.ru/photo/81ffbd6c-62f1-11ea-a933-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Участие Конституционного суда в одобрении поправки о возможности действующего президента идти на новые выборы не обязательно. Несмотря на логичность такой оценки, законодательно такая последовательность действий не предусмотрена, напомнил представитель адвокатского бюро «Бишенов и Партнёры» Илья Федотов.

Он указал на то, что в действующая редакция Конституция предусматривает утверждение поправок к главам 3-8 в порядке, предусмотренном для принятия федерального конституционного закона, и вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов Российской Федерации. Изменения о полномочиях главы государства предусмотрены в статье 4.

Федеральный конституционный закон считается принятым, если его одобрили не менее 3/4 членов Совета федерации и не менее 2/3 депутатов Госдумы, пояснил Федотов. Никаких других оценочных процедур не предусмотрено.

Отсылка президента к разъяснениям Конституционного суда <...> является добровольным жестом, нацеленным на получение независимого и не обязательного мнения о возможности такого обнуления, — цитирует Федотова РИА Новости.

Вместе с тем, адвокат предупредил, что в случае принятия поправки возникнет исторический прецедент, после которого каждый последующий президент будет действовать с оглядкой на эту возможность.

Предложение об обнулении числа президентских сроков для действующего президента Владимира Путина высказала депутат Госдумы Валентина Терешкова. Изменение в Конституции предполагает отказ от учёта предыдущих сроков главы государства. Это позволит ему после принятия поправок снова занять главный пост страны, невзирая на предыдущие четыре срока с перерывом на президентство Дмитрия Медведева.

Позднее глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников пояснил, что в Конституции сохранятся ограничения на число президентских сроков. Возможность снова стать лидером нации появляется только в «конкретной ситуации» и носит переходный характер.

Как писал NEWS.ru, оппозиция уже уведомила мэрию Москвы о проведении 21 марта митинга против новых сроков Путина. Мероприятие должно пройти на проспекте Сахарова.