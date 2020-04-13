Правительство обновило сайт

Правительство РФ обновило дизайн своего официального сайта, сделав его главную страницу более компактной.
В частности, в центре страницы появились фотографии с гиперссылками на информацию о последних мероприятиях правительства. Сбоку можно увидеть баннеры с сообщениями о принятых решениях и ленту новостей.
Кроме того, на обновлённой главной странице сайта появилась иконка с гиперссылкой на страницу о коронавирусе и мерах, принятых для борьбы с ним. Также есть баннер, с помощью которого можно перейти на сайт, посвящённый Дню Победы.
Ранее NEWS.ru писал о том, что консорциум Unicode решил отложить выпуск 14-й версии Emoji на полгода, с марта на сентябрь 2021 года. Задержка связана с пандемией COVID-19.
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