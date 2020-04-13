Правительство обновило сайт

https://static.news.ru/photo/b5417600-7d6a-11ea-aca5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство РФ обновило дизайн своего официального сайта, сделав его главную страницу более компактной.

В частности, в центре страницы появились фотографии с гиперссылками на информацию о последних мероприятиях правительства. Сбоку можно увидеть баннеры с сообщениями о принятых решениях и ленту новостей.

Кроме того, на обновлённой главной странице сайта появилась иконка с гиперссылкой на страницу о коронавирусе и мерах, принятых для борьбы с ним. Также есть баннер, с помощью которого можно перейти на сайт, посвящённый Дню Победы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что консорциум Unicode решил отложить выпуск 14-й версии Emoji на полгода, с марта на сентябрь 2021 года. Задержка связана с пандемией COVID-19.

