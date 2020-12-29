«Горбачёв восстал»: обнародованы видеомемуары Ельцина о крахе СССР

https://static.news.ru/photo/a20ae7f4-49ea-11eb-8d61-fa163e074e61_660.jpg Борис Ельцин Фото: Boris Kavashkin/Global Look Press

Бывшему президенту России Борису Ельцину нравились политик Григорий Явлинский и его программа «500 дней» по переходу от плановой к рыночной экономике. Однако президент СССР Михаил Горбачёв, по его мнению, был противником таких устремлений.

Воспоминания первого российского лидера из его видеомемуаров опубликовал Президентский центр Бориса Ельцина. Отвечая на вопрос, как он оценивает программу «500 дней», политик отметил, что в тот исторический период был убеждён в её правильности.

Мы повстречались с Григорием Алексеевичем [Явлинским] в Юрмале. Он подробно мне рассказал об этой программе. Я, конечно, загорелся и решил его поддерживать. И вообще он мне понравился и сейчас нравится. Но Горбачёв восстал, к сожалению. Эта борьба продолжалась довольно долго, — рассказал Ельцин.

Вместе с тем, оглядываясь назад, экс-президент усомнился в реалистичности коренных изменений за 500 дней, которые предполагала программа Явлинского. Для успеха задуманного «надо было иметь все идеальные условия», отметил он. В первую очередь это некоммунистический парламент, который мог бы принимать актуальные и своевременные законы, предусмотренные планом реформирования. Сама программа, отметил Ельцин, оказалась эталоном, рассчитанным «на слишком идеальные условия, которые в жизни не бывают».

Программа «500 дней» была разработана Григорием Явлинским, который полагал, что страна сможет планомерно перейти в новой модели экономики, преодолев экономический кризис и реализовав право россиян на «более достойную жизнь». Для реализации задуманного в июле 1990 года он был назначен зампредседателя Совета министров РСФСР. Однако уже через несколько месяцев политик подал в отставку, отказавшись от планов реформ и заявив, что Ельцин не собирался реализовывать программу, а лишь использовал её как инструмент борьбы с Горбачёвым.

Ранее NEWS.ru писал, что Явлинский впервые в истории не возглавит партийный список основанного им политического движения «Яблоко» на парламентских выборах 2021 года.