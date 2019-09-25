https://static.news.ru/photo/ebf058da-df7a-11e9-aeaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Одиннадцать российских губернаторов могут лишиться своих постов в ходе новой волны отставок глав регионов. Рейтинг политической устойчивости составили политологи.

Плановые выборы в сентябре 2020 года ожидаются в 17 регионах. При этом не исключено, что свой пост покинет и кто-то из тех, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты компании «Минченко консалтинг». Наиболее вероятный претендент из этой категории — глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, устойчивость которого значительно пошатнулась после дела Арашуковых, пишут « Ведомости ».

В списке «претендентов на вылет» также значатся Михаил Игнатьев (Чувашия), Наталья Комарова (Ханты-Мансийский автономный округ), Владимир Илюхин (Камчатский край), Сергей Левченко (Иркутская область), а также Игорь Орлов (Архангельская область).

Помимо этого, эксперты не исключают возможной отставки Вениамина Кондратьева (Краснодарский край), Александра Дрозденко (Ленинградская область), Александра Левинталя (Еврейская автономная область), Александра Богомаза (Брянская область) и Сергея Ситникова (Костромская область).

При принятии решений об отставках, отмечают политологи, будут учитываться избираемость губернаторов, эффективность их работы, а также пакет проблем, которые сформировались вокруг них. Впрочем, есть и другие критерии, такие как межэлитные договорённости, которые непрозрачны и зачастую неочевидны, уточняют эксперты.

Какие именно болевые точки регионов могут стать решающим фактором для отставки губернаторов, разобрался News.ru. В каждом конкретном случае таких предпосылок оказалось более чем достаточно.