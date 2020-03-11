https://static.news.ru/photo/7d6b2372-63d7-11ea-835e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак рассказал о подготовке к обмену пленными в Донбассе. По его словам, это может произойти в марте.

Он отметил, что в течение недели будет составлен список людей, передаёт РИА Новости. Об этом чиновник рассказал после встречи контактной группы в Минске.

Чтобы не быть чрезмерно оптимистичным, скажу, что да, такая надежда есть — договориться о конкретных действиях <...> когда необходимо будет верифицировать всех лиц, которые готовы участвовать в этом обмене. Это принципиальнейший вопрос, — подчеркнул он.

Во время переговоров говорилось о лицах с различным статусом, добавил Козак.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР) на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается силовыми методами установить контроль над территориями.

В 2015 году в результате переговоров Владимира Путина с президентом Франции Франсуа Олландом, канцлером Германии Ангелой Меркель и Петром Порошенко были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

18 февраля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что страна приближается к прекращению войны в Донбассе. Кроме того, он подчеркнул, что ситуация в регионе на данный момент полностью контролируется армией Украины.

Как ранее писал NEWS.ru, Киев планирует выйти из переговоров по Донбассу через год, если международные соглашения не будут реализованы и обстановка в зоне конфликта не изменится.