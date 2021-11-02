«Облили грязью на всю страну»: депутат заявил о нежелании оставаться в ЕР

Депутат Госдумы Евгений Марченко рассказал, что не хочет оставаться в составе «Единой России» после того, как его решили исключить его из партии. Депутат проголосовал против принятия федерального бюджета в первом чтении, хотя вся фракция законопроект поддержала. Об этом Марченко рассказал изданию «Политика Сегодня».

Дело-то ещё и в том, что я заранее, за сутки предупредил, что не буду голосовать за бюджет. Сутки ничего не происходило, никому ничего было не надо. А теперь решили сделать меня козлом отпущения, выставить крайним, виноватым. И наказать, чтобы другим неповадно было, исключив из партии. Но сейчас, честно говоря, я и сам хочу, чтобы меня исключили. Облили грязью на всю страну, я сам не хочу там оставаться, — сказал Марченко.

Он сообщил, что хотел вынести вопрос о бюджете на своей территории — по Санкт-Петербургскому педиатрическому университету. Не успел ничего объяснить — его осадили, слова не дали. Марченко считает свой поступок нормальным: раньше депутаты тоже голосовали против, заранее предупреждая остальных.

А теперь — несоразмерное применение силы в виде решения комиссии по этике. Они считают, что лучше по поводу и без повода навернуть дубиной, — посетовал Марченко.

Ранее он рассказал NEWS.ru, что дальше будет работать как одномандатник. Решение же исключить его из «Единой России» Евгений Марченко назвал чересчур жёстким.