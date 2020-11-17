Обама в своих мемуарах назвал Медведева «олицетворением новой России»

https://static.news.ru/photo/1aa72622-28b3-11eb-a394-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-президент США Барак Обама в своих мемуарах «Земля обетованная» назвал Дмитрия Медведева, занимавшего пост президента РФ в 2008–2012 годах, «олицетворением новой России».

Между тем президент Дмитрий Медведев казался олицетворением новой России: молодой, подтянутый и одетый в модные костюмы европейского стиля, — цитирует ТАСС фрагмент книги, вышедшей в свет 17 ноября.

По словам Обамы, в 2009 году в ходе саммита «двадцатки» в Великобритании он больше всего был заинтересован во встрече с Медведевым. Причинами тому были «особенно низкий уровень» отношений между США и Россией и грузино-осетинский конфликт в августе 2008 года. Американский политик отметил, что его администрация рассчитывала инициировать перезагрузку отношений с Москвой и наладить сотрудничество по вопросам нераспространения ядерного оружия.

Экс-президент США добавил, что он много общался с Медведевым по поводу ядерной программы Ирана. Обсуждения этой темы по телефону велись «до боли в ушах». В итоге Вашингтону удалось заручиться поддержкой Москвы, а также Пекина в вопросе принятия резолюции СБ ООН 1929, которая предусматривала ужесточение санкций против Тегерана в случае дальнейшего развития ядерной программы.

Ранее NEWS.ru писал, что Обама поделился в своих воспоминаниях впечатлением о действующем президенте РФ Владимире Путине. Он отметил, что российский лидер произвёл на него впечатление «воспитанных по законам улиц суровых боссов, которые в былые времена управляли Чикаго», хотя и не имел выдающихся физических данных.