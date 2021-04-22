Захарова напомнила Боррелю о здравом смысле после слов о поддержке Чехии

https://static.news.ru/photo/570ff7f0-a389-11eb-b1dc-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: mid.ru

Слова верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о поддержке Чехии в дипломатическом противостоянии Россия расценивает как продолжение недружественной политики ЕС в отношении Москвы. Так заявление главы европейской дипломатии прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По её словам, происходящее является очередным доказательством того, что «пресловутая евросолидарность ставится выше здравого смысла и стремления установить истину».

Вместо того чтобы детально разобраться в причинах произошедшего семь лет назад инцидента на территории Чешской Республики, ЕС, по сути, присоединяется к голословным обвинениям чешских властей, — сказала Захарова.

Она отметила, что поддержка со стороны Евросоюза «откровенно политизированных действий Праги» опасна, так как создаёт ложное ощущение вседозволенности и подпитывает уверенность деструктивно настроенных политических сил в безнаказанности.

Разговаривать с позиции силы и использовать язык ультиматумов в современной дипломатии непозволительно никому, подчеркнула Захарова. Обеспечить безопасность и стабильность на общем для России и стран Евросоюза континенте можно только через взаимное уважение и равноправное сотрудничество, при котором будут учитываться интересы всех сторон, добавила она.

Отношения между Москвой и Прагой ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которых в Чехии назвали причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Вслед за этим из страны были высланы 18 россиян. Москва в ответ выдворила 20 чешских дипломатов.

21 апреля глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России до полудня следующего дня вернуть выдворенных дипломатов в Москву. В противном случае, пригрозил он, численность сотрудников российского посольства в Праге будет сокращена до количества оставшихся работников дипмиссии в Москве. Таким образом, из Чехии решено выслать порядка 60 сотрудников российского посольства.

Кремль счёл ультиматум неприемлемым. Днём 22 апреля Кулганек объявил, что решение о высылке дипломатов в Россию «вступает в силу с сегодняшнего дня». Сократить численность персонала дипмиссии в Праге предстоит до конца мая.

В свою очередь Боррель выступил с заявлением от имени стран — членов ЕС и выразил солидарность с Прагой. Он призвал Москву воздерживаться от деятельности, «угрожающей безопасности и стабильности в Европе», а также назвал реакцию Москвы непропорциональной. Глава евродипломатии заверил, что «подрывные действия российских спецслужб <...> будут встречаться с твёрдой решимостью, в том числе на уровне Евросоюза».