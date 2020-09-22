В РФ в ответ на рейтинг Time без россиян напомнили о гиперзвуковом оружии

https://static.news.ru/photo/aa1cb2a2-fd81-11ea-82a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Cобака лает — караван идёт», — таким народным изречением политолог Юрий Светов ответил на список ста самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, в котором нет ни одного россиянина. Он призвал принять как данность то, что достижения России на Западе постараются либо не признавать, либо будут делать это сквозь зубы.

Он предложил оппонентам «жёстко конкурентного мира» сразу поставить РФ на последнее место во всех возможных рейтингах, чтобы не мучиться. Самим россиянам он предложил спокойно относиться к происходящему.

Считают они, что нет влиятельных русских? Ну, пусть считают. Есть люди, которые делают Россию. Тот же Герберт Ефремов, который создал гиперзвуковую ракету «Авангард». Пусть они не считают его влиятельным человеком, вот только с Россией, у которой есть гиперзвуковая ракета, считаться придётся, — заявил Светов NEWS.ru.

Он отметил, что западный мир воспринимает Россию как дикий край, зажатый в железной руке президента Владимира Путина, где «люди не дышат, по улицам бродят медведи, а люди жрут водку». По словам политолога, в истории уже был прецедент, когда Европа считала российские земли едва ли не пустыней, где ничего нет. Однако после Петра I и реформ Екатерины II страна была поражена успехами чуждой для них страны.

Сейчас, выразил уверенность Светов, в мире наблюдается похожая ситуация.

При этом, по мнению тех же американцев, добавил он, Россия способна лидировать только во вмешательстве в демократические президентские выборы в США, а гиперзвуковое оружие украдено у талантливых учёных Запада.

Что с этим делать? Позволить тем, кто так считает, заблуждаться. Это лишь до поры, а история всё расставит по местам, заявил политолог.

Ранее, как писал NEWS.ru, журнал Time опубликовал список самых влиятельных людей мира. В 2020 году россияне ни в одной из категорий не представлены.