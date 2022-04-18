О долгожителе во власти: биография Сергея Шойгу

Сергей Шойгу является фигурой, нераздельно связанной с современным российским государством. Нынешний министр обороны находится во власти уже около 30 лет, за что его по праву можно назвать главным «долгожителем» правительства России. Он успел поработать со всеми президентами страны, сменить несколько должностей и получить множество государственных наград. На сегодняшний день является одним из самых известных чиновников среди россиян. В том числе этому поспособствовало проведение специальной военной операции на территории Украины, в которой он принимает непосредственное участие. Редакция NEWS.ru изучила основные факты из его биографии.

Национальность, вероисповедание, личная жизнь Шойгу

Сергей Кужугетович Шойгу появился на свет в 1955 году в маленьком городке Чадан, находящемся в составе Тувинской Республики. Мать, Александра Кудрявцева, по происхождению русская, имеет много родственных связей с Украиной. По профессии зоотехник, также являлась членом Верховного Совета Тувинской автономии. Отец, Шойгу Кужугет, чистокровный тувинец. В паспортном столе его имя и фамилию поменяли местами, так как в Туве было огромное количество людей с фамилией Кужугет. Он работал в редакции местной газеты, был председателем обкома партии.

Сергей Шойгу был тайно крещён бабушкой в пятилетнем возрасте. Сам он называет себя христианином. Тем не менее его молодость прошла рядом с границей с Монголией, где основным вероисповеданием является буддизм. Он и по сей день помогает строить дацаны у себя на родине.

Личная жизнь Шойгу В. Борисенко/РИА Новости

Женат на однокурснице Ирине Антипиной. Имеет от неё двух дочерей, а от них троих внуков. О личной жизни сам Шойгу распространяется неохотно.

Молодость Шойгу

Сергей Шойгу учился в тувинской школе. По его словам, в детстве мечтал стать дальнобойщиком, чтобы ни от кого не зависеть и быть отданным самому себе. Помимо этого, увлекался археологией и часто ходил в экспедиции с опытными туристами.

Получив среднее образование, поступил в Красноярский политехнический университет, где выучился на инженера-строителя. Из его высказываний можно сделать вывод, что делом он этим не горел, но в процессе практики научился делать то, что ему не хочется . Для него это стало хобби. В самом институте существовала военная кафедра, где он проходил учения. По окончании учёбы получил звание лейтенанта запаса.

С момента, как Шойгу выпустился из Политеха, и по 1988 год работал на различных сибирских строительных площадках мастером. Под конец этой деятельности дослужился до управляющего трестом на Абаканском вагоностроительном заводе.

В доперестроечные времена успел уйти на государственную службу. В 1988 году вступил в Коммунистическую партию и получил должность второго секретаря Абаканского городского комитета. Через год его назначили инструктором Красноярского краевого комитета. На этом посту он также пробыл недолго, и в 1990 году его приглашают в Москву возглавить Государственный комитет РСФСР по архитектуре и строительству.

Министр обороны Шойгу Александр Макаров/РИА Новости

Государственная карьера Шойгу

В 1991 году Шойгу принимает активное участие в создании Российского корпуса спасателей и как следствие, становится его руководителем. В дальнейшем это ведомство преобразуется в МЧС, а сам Шойгу будет возглавлять его 18 лет, до 2012 года. Там под его началом была создана единая структурированная система, на сегодняшний день ведомство является одним из самых многочисленных по части кадров. У многих россиян Сергей Кужугетович до сих пор ассоциируется с его деятельностью в МЧС.

В политику Шойгу вошёл в 1995 году, вступив в партию председателя правительства Виктора Черномырдина «Наш дом — Россия». Позднее, в 1999 году возглавил избирательный список политического объединения «Единство», в котором состоял и Владимир Путин. В дальнейшем партия переименуется в известную ныне «Единую Россию», а Шойгу получит пост сопредседателя наряду с бывшими конкурентами Юрием Лужковым и Минтимером Шаймиевым. Сам министр был против подобного слияния, однако его мнение правительство не учло.

Также в 1999 году получил звание Героя России.

В 2003 году его место занял министр внутренних дел Борис Грызлов. Сам Шойгу тогда же получает звание генерала армии несмотря на то, что в армии он ни дня не служил. Позднее, когда он станет министром обороны России, об этом будут вспоминать куда чаще.

Сергей Шойгу Владимир Федоренко/РИА Новости



В 2009 году сменяет океанографа Анатолия Комарицына в должности президента Русского географического общества. Владимир Путин же становится председателем попечительского совета. Главная задача организации — сбор и распространение актуальных сведений в области географии.

Министр обороны Шойгу



В 2012 году новоизбранный президент РФ Владимир Путин назначает Сергея Шойгу губернатором Московской области. В этом статусе он пребывает полгода, а затем сменяет Анатолия Сердюкова на должности министра обороны. Этот пост он сохраняет за собой и сегодня. На фоне действий своего предшественника Шойгу удаётся расположить к себе военное общество. Он проводит ряд реформ, в ходе которых увеличивается набор в военные училища и академии, боевая подготовка становится более насыщенной и интенсивной (в том числе из-за акцентирования министра на необходимости развития спорта в армии), создаются так называемые Арктические войска, в Подмосковье строится военно-исторический парк «Патриот».

Тем не менее в истории современной России он запомнится человеком, который руководил операцией по «возвращению Крыма». 26 февраля 2014 года по поручению Шойгу на территорию Крыма были переброшены несколько российских войсковых частей, их служащих вскоре в СМИ окрестили «вежливыми людьми». Впоследствии полуостров был присоединён к России.

Сергей Кужугетович Шойгу Вадим Савицкий/РИА Новости



В 2015 году под его руководством на территорию Сирии были переброшены бойцы Воздушно-космических сил.

24 февраля 2022 года на территории Украины началась спецоперация. Позже было установлено участие солдат-срочников. Ранее Шойгу заявлял, что солдат срочной службы не будут отправлять на Украину. Владимир Путин поручил найти и наказать виновных в данном инциденте.

Сам Шойгу стал редко появляться на публике во время проведения спецоперации, а глава Пентагона заявил, что с февраля не может связаться с министром. На эту тему в обществе разгорелась дискуссия с разными конспирологическими теориями от готовящейся диверсии до неизлечимой болезни. Нынешнее состояние Шойгу неизвестно.

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