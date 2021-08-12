Попала в ноты: о чём плачет певица Буланова

Певица Татьяна Буланова, известная своими жалостливыми песнями, вновь исполнила нечто подобное для одного слушателя — главы Центризбиркома Эллы Памфиловой. В послании она обратила внимание Эллы Александровны на противодействие властей Северной столицы регистрации списка партии «Родина», от которой в заксобрание баллотируется сама звезда девяностых. Тут же ещё раз подтвердилось, зачем нужны фигуры типа Булановой. Для того, чтобы придать больший публичный резонанс любым партийным акциям, ведь на песнь манящую обратят внимание даже далёкие от политики обыватели.

И Памфилова, у которой давно, с прошлых муниципальных выборов, наметились противоречия в отношениях с петербургской избирательной комиссией, направляет в город на Неве своих ревизоров, которые вряд ли что-то изменят в сложившейся ситуации. Но могут оказать давление на местных коллег.

Элла Памфилова Сергей Булкин/NEWS.ru

А суть очередного напряжения в Санкт-Петербурге — городе, где сходятся интересы влиятельных политических и финансовых групп (что местами одно и то же) — заключается в борьбе за формирование городского законодательного собрания, удобного для команды губернатора Александра Беглова. По питерской традиции смишная молва его постоянно куда-то отправляет: то в отставку, то в Москву на новую должность. Между тем после фактического устранения излишне амбициозного спикера закса Вячеслава Макарова, которого отправляют «на пенсию» в Госдуму, Смольный очень внимательно следит за теми силами, которые сейчас борются за кресла в городском парламенте.

Изначально не было большого секрета в том, кто и что стоит за местным списком некогда влиятельной партии «Родина». Невских родинцев изначально связывали с глобальными интересами известного ныне на весь мир бизнесмена Евгения Пригожина. Предприниматель-многостаночник с интересами, лежащими в том числе далеко от границ России, хотел, дескать, ещё больше укорениться на берегах родной Невы, создав собственную фракцию в местном заксе. Потому, как утверждают, он нанял внушительную команду политтехнологов и якобы выделил на предвыборные организационные нужды сумму с восемью нулями.

Но, видимо, присутствие политической тени Пригожина в заксе с его же известными лоббистскими способностями не понравилось другим влиятельным кланам, борющимся за преобладание в Северной столице. Партии фактически зажгли «красный свет» на тернистом пути в Мариинский дворец. И тут пригодилась Буланова, исполнившая очередной шлягер «Дайте „Родине“ избраться».

Евгений Пригожин Михаил Метцель/ТАСС

Правда, выясняется, что врагам «Родины» могли помочь вроде бы нечистые на руку корыстные политтехнологи, которые провалили сбор подписей за регистрацию партии, заменив реальные автографы на «нарисованные». А тут уж в дело вступает закон вне зависимости от чьих-либо пристрастий.

Но, как представляется, и Памфилова не упустит всё равно случая решительно воздействовать на региональную избирательную комиссию, действия которой вызвали большие сомнения ещё в ходе прошлых губернаторских и муниципальных выборов. Стратегическая же цель главы Центризбиркома — окончательно вытащить региональные комиссии из-под контроля местных властей, полностью подчинив их ЦИК. И тут Буланова, что называется, попадает в ноты.