Нюрнбергский процесс: Коротченко о будущем украинских преступников

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в разговоре с NEWS.ru рассказал, как освобождение украинских заключённых для участия в боевых действиях отразится на социальной и военной ситуации. Он считает, что участников боевых действий ждёт процесс, схожий с Нюрнбергским. 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции» на Украине с целью её «демилитаризации и денацификации».

Уголовный вооружённый сброд, получивший в руки оружие, будет заниматься тем, чем он привык заниматься: грабежами, убийствами и разбоями в отношении мирных граждан. Захватом собственности, автомобилей. Украина погружается в полнейший беспредел. Это логическое следствие изоляции этой страны, которую сегодня Вооружённые силы России приведут к демилитаризации и денацификации. Над главными украинскими военными преступниками, политиками, идеологическим аппаратом будет проведён процесс по аналогии с Нюрнбергским. Это будет финалом российской операции, которая сегодня осуществляется успешно, — отметил эксперт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, комментируя предстоящие переговоры с РФ, признался, что не сильно верит в результативность встречи с российской делегацией в Белоруссии. Он заявил при этом, что это «хоть и маленький, но шанс», «пусть попробуют». На решение Зеленского отправить в Белоруссию переговорщиков повлиял телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который прошёл 27 февраля.

Утром 27 февраля российская делегация прибыла в белорусский Гомель для переговоров с представителями Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов на переговоры с Россией, если их площадкой станут не белорусские города. По его словам, причиной отказа стало ведение Белоруссией боевых действий против Украины. Президент республики Александр Лукашенко ведение боёв отрицает.