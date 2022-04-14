«Нужно подготовить условия»: Песков о встрече Путина и Зеленского

Условия для встречи президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским не поменялись, и принципиально глава российского государства от встречи не отказывается, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости. Представитель Кремля подчеркнул, что для организации мероприятия необходимо подготовить почву, а именно текст документа.

В предметном плане каких-то новаций на этот счёт нет. По встрече мы говорили, что принципиально никогда президент от такой встречи не отказывался, но для неё должны быть подготовлены соответствующие условия, а именно текст документа. Пока здесь чего-то нового сообщить мы не можем, — сказал Песков.

Ранее, говоря о перспективах встречи Путина с Зеленским, Песков подчеркнул, что в Кремле не отвергают такую возможность, но для этого нужно согласовать документ. При этом пресс-секретарь раскрывать подробности переговорного процесса между Москвой и Киевом не стал, подчеркнув, что Кремль «по-прежнему предпочитает не делиться этой информацией».

5 апреля Владимир Зеленский выразил сомнение по поводу встречи с российским президентом, допустив, что её может не быть вовсе. Он отметил, что переговоры Киева и Москвы идут сложно, однако стороны продолжают предпринимать попытки, потому что другого выбора нет.